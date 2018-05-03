London Elementary School honor roll

The following students at London Elementary School have achieved academic excellence and honor roll for the third weeks for the 2017-18 school year:
Academic Excellence
Kindergarten
Caiya Adkins, Carter Anderson, Peyton Balduff, Carlie Barcus, Lucy Barnett, Chase Beathard, Andon Bexfield, Matthew Blackburn, Baxton Blakeway, Aiden Bock, Michael Boyd, McKenzie Brooks, Milla Byrd, Gavan Cooper, Owen Crawford, Evie Daniels, Autumn Davis, Zachary Davis, Avery Douglas, Autumn Edwards, Clark Ewing, Gracin Fields, Hailey Fouts, Dylan Fraley, Cole Gillman, Liam Goubeaux, Logan Hart, Sara Hayes, Cameron Henderson, Evaline Hodges, Michael Holloway-Drown, Ethan Humphrey, Addison Ireland, Natalie Jarvis, Blake Johnson, Lexie Jordan, Carmen Kapileo, Yuina Kawamoto, Isaiah Keith, Emmalee Kemp, Natalee Kemp, Kiarrah Keys, Elizabeth Leach, Kenneth Loomis, Meriea Martin, Norah Martin, Summerlyn Martin, Paul Maynard, Colten McClain, Juniper McLaughlin, Lucy McQuirt, Chazlyn McNeal, Cooper Meinke, Elaina Moffett, Cameron O’Bryan, Kiandra Oiler, Kilah Parsley, Mahima Patel, D’ana Patricio, Karson Payne, Zoey Pillings, Emma Pullin, Ayden Roberts, Aliannah Robinson, Connor Ropp, Adalyn Rupejko, Tyler Salyers, Devan Sanders, Tegan Schook, Riot Seagle, Charleigh Shoemaker, Louis Shonkwiler, Annemarie Shunk, Madison Smith, Levi Spangler, Hannah Stahl, Jackson Stevens, Cooper Stonerock, Noah Strausbaugh, Nathan Tester, Eliah Tobin, Maycee Todd, Askar Ullah, Colten Underwood, Mason Wells, James Wendler, Keaton Wilkin, Liam Williams, Brynlee Wolverton and Tricia Woodard.
First grade
Elizabeth Baker, Ella Ballah, Awbrey Balzeski, Anna Bennett, Isabella Boggs-Danter, Jayla Bolin, Owen Borders, Avery Breeden, Chloe Brohard, Lincoln Caldwell, Gregory Caudill-Cox, Brynn Cavey, Juliana Crawford, Kane Cutlip, Mason Cutlip, Bailey Derifield, Conner Deutscher, Kenlee Dihrkop, Vivan Draper, Audrey Dunham, Josiah Edwards, Brooklyn Fout, Kennady Fowler, Alexa Freeman, Chloe Garrett, Allison Goeser, Lucy Greene, Lester Hamblin, Layton Hastings, Brayden Haynes, Benicio Held, Anna Hiles, Laili Hill, Grace Hurley, Christian Hutson, Riuki Ichikawa, Kaydence Jackson, Makaylah Jackson, Blake Jordan, Talyn Kaufman, Dani Kennedy, Matthew Konst, Spencer King, Garrett Lawhun, Noah Lazewski, Ivy Lewis, Grace Lotton, Calem Mason, Cayla Mason, Blake Martin, Koby McClain, Kate McCoy, Tyrel McGee, Landen Meyers, Bryson Miller, McKinley Montrose, Braylon Rammel, Kaiden Ratliff, Brice Reay, Kharma Sanders, Alexis Sines, Kamryn Smith-Merz, Levi Spencer, Sarah Spohler, Miles Stern, Emma Taylor, Jackson Thoman, Michael Thomas, Malayna Todd, Luke Trimble, Lily Turkovich, Oliva Warnick, Allison Webb, Ayrabella White, Haven Whiteside, Addison Williams, Harper Witt, Reagan Woodruff, Vince Zabloudil and Karson Zumwalt.
Second grade
Callhan Bexfield, Pearl Blakeway, Allison Bock, Ryan Bower, Jennifer Brown, Michael Brooks, Colton Burns, Braylon Cain, Lilith Cain, Colin Carn, Jeffery Clark, Dakota Coons, Kaitlyn Cooper, Khloe Cunningham, Brendon Deere, Ella Dunmon, Loraine Durham, Eva Dwyer, Bennett Dyer, Gavin Elliott, Shaylyn Garringer, Phoebe Goff, Ezykiel Gonzales, Lucas Goubeaux, Carson Grove, Nadia Grundy, Morgan Harrell, Jacob Hill, Kiera Iler, Jada Jackson, Luke Johnson, Skylar Johnson, Garik Klontz, Hayden Koehler, Mason Kulp, Zoey Landrum, Sophia Leach, Carson Lewis, Kolland Madaj, Madden Manus, Autumn Mason, Mallei Meadows, Riley Meyers, Logan Mitchell, Vance Moerch, Tristan Moran, Aaralyynn Morris, Isaiah Muncey, Ashton Murry, Dylan Nicolaysen, Bella Peterman, Paige Raike, Phillip Rinehart, Caleb Robinson, Gracie Robinson, Rhianna Santucci, Coltenn Sexton, Anna Sims, Layle Sowry, Talia Sowry, Khloe Spencer, Parker Stewart, Kaiden Stonerock, Huruka Sumiya, Peter Thomas, Bryston Toronto, Aliyah Tyree, Shaila Ullman, Tatum Waugh, Laney Whitelow, Brianne Wilkin, Liliana Wirick and Dominick Wood.
Honor Roll
Third grade
All A’s
Mercy Artis, Sawyer Blakeway, Joshua Caldwell, Phoebe Congleton, Thaddius Crawford, Katelin Cremeens, Riley Cremeens, Allyson Crispin, Adam Denegerd, Oliver Dingledine, Annabelle Fellows, Lillian Friend, Madilyn Green, Samuel Greene, Alexa Guess, Nathan Guitner, Landyn Hensel, Cooper Hudson-Love, Carter Kanning, Bella King, Jaylyn Lickliter, Grant McCoy, Nolan McKenzie, Julia Mullins, Wyatt Napper, Elijah Noble, Ashley Nolan, Jack Peters, Ashley Phillips, Isabel Pieper, Jacob Porter, Connor Sines, Kolby Thoman, Hailey Warnick, Riley Woods, Riko Yoshida and Cassidy Zink.
All A’s and B’s
Madilyn Adkins, Courtney Akers, Abbigale Ater, Brenna Baldwin, Andrew Bennett, Gabriel Byers, Katelyn Caldwell, Hanah Case, Caleb Cox, Kaylee Cox, Evan Crawford, Cameron Creech, Maddox Cutlip, Annabelle Davis, Naudia Garrett, Cayedence Gartin, Alexis Harrell, Ta’Kia Harris, Irelyn Hastings, Kaeleigh Hooker, Rachel Jackman, Bralon Jordan, Jayden Kohn, Tyler Lowe, Carlee Mason, Tyler Mathews, Audrina Maynard, Rohen McCalla, Braylon McNeal, Noah Moore, Tinsley Nation, Brooke Noble, Ryan Nolan, Bryson Payne, Bailey Pridemore, Teylor Prince, Nicolas Prochaska, Alivia Rinehart, Jenesis Robertson, Colton Roby, Josephine Ruble, Baylor Ryder, Gabriel Scholl, Lillian Studebaker and Dominic Yerian.
Fourth grade
All A’s
Kyle Bell, Freya Byrd, Garrett Cremeens, Oliva Crum, Riley Douglas, Braeden Fox, Stevie Gravely, Brennen Grove, Devin Hammond, Karlie Hartman, Hannah Howard, Gael Juarez, Hiroto Kato, Madison Little, Kaleb Long, Griffin Lotton, Kyleigh Madaj, Octavius Manville, Jack McCoy, Alan Moore, Kylie Muncie, Emma Nation, Baleigh Robinson, Nathan Russell and Samantha Webb.
All A’s and B’s
Wyatt Adams-Jette, Evelyn Arriaga, Jeffrey Artis, Brieanna Baker, Hailey Ballah, Camryn Bell, Vada Belmont, Tessa Bexfield, Jayden Blackburn, Jessica Bock, Jaden Brumfield, Dakota Burton, Taylor Burton, Adalyn Cameron, Cameron Carn, Tessa Cavey, Kinsler Cline, Chase Daugherty, Jakob Dill, Katelyn Duvall, Matthew Dwyer, Maddison Epps, Katilyn Goodyear, Logan Hall, Julie Hicks, Samahra Horace, Taven Huff, Kellan Jackson, Ayden Jones, Marilyn Kaup, Kayla Kelley, Devon Koehler, Logan Lanter, Timothy Leach, Garek Logue, Gavin Maynard, Lukah McKenzie, Ladainan McNeal, Landon McQuirt, Hannah Morris, Sophia Nelson, Blake Reay, Tyee Richmond, Nicholas Robinette, Madison Roundtree, Emily Sawin, Jennifer Schall, Addison Sims, Serenity Strickland, Deionta Taylor, Erricka Thompson, Brice Tidrick, Emma Townsend and Landon Waugh.
Fifth grade
All A’s
Lily Beyer, Quinton Brown, Calleigh Cameron, Brynn Chadwick, Kaitlyn Chastain, Aleander Cooper, Layne Cooper, Jase Cox, Noah Davis, Ethan Davitt, Andrew Dunkley, Addison Fraysier, Maximus Friend, Taylor Golden, Lillian Gravely, Scarlet Hartman, Eddie Harvey, Ashton Hastings, Enna Hensel, Clara Hurley, Rimo Ichikawa, Justin Jackman, Jayla Jackson, Alexander Jolliffe, Amiah Jones, Masakazu Kishi, Isabella Kerry, Gabrielle Koon, Lucas Lister, Alexis Mason, Christopher Mason, Tasuku Matsuda, Scott Mclean, Laila McQuirt, Mackenna Miller, Robert Minner, Ellen Moore, Evan Moran, Trinity Mounts, Lilly Patterson, Lukas Poling, Andria Pollazek, Benjamin Pridemore, Mallory Rayburn, Rena Sasaya, Bishop Scales, Ashley Sims, Izaiah Snow, Wyatt Spangler, Addison Thomas, Jonah Thoman and Gwyneth Wieber.
All A’s and B’s
Maddox Adkins, Brian Akers, Grace Artis, Dustin Baldwin, Kayla Bozman, Carter Blakeway, Abagale Caldwell-Walker, Aubrey Carver, Adam Church, Logan Cleaver, Caroline Conley, Dakota Cutlip, Tristen Derifield, Kaleigh Duncan, Colby Dunkley, Elissa Etayem, Zachary Freeman, Cuyler Greenhill, Leah Grundy, Makanna Holeman, Dillon Hooker, Autumn Johnson, Xavier Jones, Danica Jordan, John Kemper, Nicholas Leach, Chyann Lewis, Vanessa Marshall, Marquise McFarlane, Aiden McWhinney, Carder Napper, Logan Owens, Chase Payne, Reagyn Payne, Cambree Peck, Detrick Portman, Ethan Robinette, Jesse Rojas, Olivia Scott, Briceyda Solorzano, Mason Sowards, Kaylee Stephens, Carson Stevens, Peyton Stires, Kaylee Stonerock, Mazilyn Tipton, Rashard Turman Jr., Anson Vandine, Kaedin Ward, Kayden Warnock, Kodey White and Andrew Wilson.
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