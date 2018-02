Madison-Plains High School announces honor roll

The following students from Madison-Plains High School have achieved honor roll and merit honor roll for the second nine weeks of the 2017-18 school year:

Honor Roll

Freshmen

Nathan Adams, Hannah Allen, Gretchen Bennett, Ellie Call, Josh Champer, Arington Cordell, Corey Cress, Bryanna Dodds, Hannah Dyer, Brooke Edwards, Ryan Ernst, Gracie Farmer, Evan Fisher, Serenity Huffman, Chrysten Kell, Kadence Little, Cidny Long, Jonathan Martin, Jordyn McPherson, Ally Petee, Megan Robinson, Sara Sampson, Kenneth Shafer, Emily Wallner and Rachel Weis.

Sophomores

Spencer Baker, Jordan Birchfield, Ian Bowshier, Danielle Breen, Macy Burchett, Dalton Dodds, Wyatt Eades, Chris Ernst, Rhyan Goodman, Joey Grigsby, Kaylee Hart, Alisha Higbee, Abigail Holbert, Matthew Johnson, Gavin Jones, Shelby Jones, Chase Kelly, Daniel Lyons, Carly Massie, Bradley Mayo, Samantha Powell, Kallista Preece, Creed Stonerock, Fiona Stuart, Sydney Szabo, Addison Tesi, Jarrett Vallery, Steven Ward, Julian Weis, Annie Wethington, Joshua White and Kaleigh Whiteside.

Juniors

Courtney Cress, Carmen Davis, Clay Grear, Ashley Griffith, Rachel Guiette, Haylee Henry, Sara Hoop, Sierra Lapasky, Bradan Mast, Evan Music, Isaac Puckett, Joseph Siler, Sarah Stonerock, Rebecca Stulley, Hailey Thacker, Joshua Warnock, Kloee Whitaker, Mackenzie Wilson, Torren Wise and Makayla Witbeck.

Seniors

William Cooley, Gage Farmer, Ben Fisher, Soukaina Fram, Tyler Gibbs, Lauren Holbert, Amber Huffman, Griffin Jones, Ben Keplinger, Jenna Lawless, Aubrey Lilly, Elizabeth MacDowell, Zach Marchiando, Samantha Meade, Katelyn Powell, Ian Richards, Regan Rubel, Jennifer Shafer, Emily Stamper, Skylar Stewart, Logan Toops, Lily Virjee and Kayla Wilson.

Merit Honor Roll

Freshmen

Paul Bryant, Trinity Dotson, Becky Grigsby, Jerry Slagle, Michael Walker, Sydnee White and Kosta Xenikis.

Sophomores

Elissa Crise, Aimee Dutton, Maddux Golden, Madison Hay, Jacob Lawler, Jacob Long, Madison Looker, Tessa Mayabb, Gryphon Phelps, Pavel Savchenko, Wesley Stires, Isaiah Thompson, Abigail Wood and Parker Wright.

Juniors

Abigayle Alley, Jesse Arledge, Haylee Dean, Kyle Doherty, Waylon Dyer, Steven Hayes, Kerrigan Kelly, Martina Miller, Auburn Pierce, Brandon Thomas and Vadym Yarulin.

Seniors

Jacob Ballard, Ryan Bevington, James Cox, Michael George, Laine Higgins, Jacob Petee and Nick Thompson.