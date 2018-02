Madison-Plains Junior High School announces honor roll

The following students from Madison-Plains Junior High School have achieved honor roll and merit honor roll for the second nine weeks of the 2017-18 school year:

Honor Roll

Seventh Grade

Molly Barber, Hannah Barrett, Amy Burchett, Lindsey Call, Cameron Dennehy, Kirstin Eades, Bailey Ernst, Dylan Evans, Molly Fahy, Mckinley Gainey, Hannah Geyer, Samuel Hawkins, Jasen Johnston, Chloe Kelly, Chloe Kirk, Lane Lyons, Seth Marchiando, Gabriel (Gabe) Martin, Shyanne Miller, Kinsey Null, Rebecca (Becca) Plympton, Igor Savchenko, Jakob Slagle, Benjamin (Ben) Stoughton, Emma Wethington, Aundrea Whitmoyer, Riley Wight, Aiden Wilhelmy and Blayne Williams.

Eighth Grade

Jenna Bailey, Owen Blunt, Rylee Davis, Caleb Dean, Ethan Dean, Andrew Geyer, Jada Gilpen, Tyson Guiette, Alexander Hammond, William Hawkins, Ebony Hill, Logan Johnson, Cainan Kelly, Katelynn (Katie) LeGault, Emma McCoy, Addisyn McPherson, Ayden McPherson, Zachary (Zach) Noland, Adriel Owens, Zoey Patrick, Tristya Sampson, Alexandr Savchenko, Kontessa Stephens, Lucas Stephenson, Garik Wardell and Pegasios Xenikis.

Merit Honor Roll

Seventh Grade

Holden Bailey, Michael Bearden, Nathan Beery, Eric Bush, Mackenzie (Kenzie) Case, Evan Coil, Andres Correa-Ramirez, Ethan Dennis, Brandon (Bradon) Doughty-Candelaria, Caralyn (Cara) Fisher, Ethan Hartless, Nathan Hout, Adyson (Ady) Hull, Kaylee Jones, Alyssa Ketchum, Keira Kimbler, Braxton Legg, Alexandria McClary, Jordan Mecum, Faith Morgan, Marissa Mullins, Cole Music, Kohl Robertson, Tessa Sampson, Ivy Short, Hailee Stires, Crystal Weimer, Ethan Wood and Alexander (Alex) Yarulin.

Eighth Grade

Caden Alkire, Seth Bachmann, Saige Butin, Carson Cahill, Mackenzie Dixon, Samantha (Sammie) Ervin, Lucas Furbee, Georgia (Bea Bea) Greenlee, Tylor Hoover, Anna Morlock, Trenton Nibert, Alyshia Pearce, Samuel (Sam/Sammy) Rhoads, Brianna Rothgeb, Gavin Schleich, Ty Sollars and Caleb White.