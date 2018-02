Students achieve perfect attendance

The following students from London Elementary School have achieved perfect attendance for the second nine weeks of the 2017-18 school year:

Kindergarten

Carter Anderson, Peyton Balduff, Matthew Blackburn, Baxter Blakeway, Gavan Cooper, Avery Douglas, Ethan Humphrey, Sheldon Mathews, Colten McClain, Karson Payne, Adelyn Rupejko and Jasper Timmons.

First grade

Bentley Anderson, Elizabeth Baker, Brynn Cavey, Juliana Crawford, Mason Cutlip, Matthew Davis, Isabella Dengerd, Bailey Derifield, Conner Deutscher, Audrey Dunham, London Evans, Makaylah Jackson, Talyn Kaufman, Noah Laszewski, Ivy Lewis, Grace Lotton, Koby McClain, Kate McCoy, Adrian McNeal, Lydia Meddock, Samantha Muncie, Sarah Spohler, Kyla Thacker, Olivia Warnick and Karisma Weaver.

Second grade

Pearl Blakeway, Allison Bock, Ryan Bower, Jennifer Brown, Noah Cleaver, Addison Dailey, Jacob Hill, Brylee Huff, Kennith Kimbler, Riley Meyers, Kohaku Murai, Elizabeth Patricio, Phillip Rinehart, Rhianna Santucci, Coltenn Sexton, Anna Sims, Jadin Sollars, Jose Solorzano, Khloe Spencer, Aliyah Tyree, Shaila Ullman, Charles Woods and Olivia Woods.

Third grade

Hannah Case, Phoebe Congleton, Caleb Cox, Thaddius Crawford, Maddox Cutlip, Caden Dixon, Alexa Guess, Autumn Harrell, Landyn Hensel, Brody Howard, Rachel Jackman, Carter Kanning, Rohen McCalla, Grant McCoy, Braylon McNeal, Jovysia McNeal, Liam Miller, Penelope Monnin, Elijah Noble, Alivia Rinehart, Colton Roby, Kimberly Solorzano, Lillian Studebaker, Kolby Thoman, Joseph Walsh, Hailey Warnick, Collyn White and Logan Woodard.

Fourth grade

Wyatt Adams-Jett, Kyle Bell, Vada Belmont, Jayden Blackburn, Kaiden Courtney, Shannon Cox, Riley Douglas, Katelyn Duvall, Brionna Harris, Karlie Hartman, Hannah Howard, Taven Huff, Gael Juarez, Nevaeh Mahoney, Jack McCoy, Lukah McKenzie, Ladainan McNeal, Melanie Mitchell, Natalie Newton, Tristiana Raub, Juan Rice, Brice Tidrick, Ayaan Ullah, Samantha Webb, Ty White and Cherrish Williams.

Fifth grade

Brian Akers, Carter Blakeway, Aubrey Carver, Logan Cleaver, Caroline Conley, Layne Cooper, Cameron Cox, Kaci Daily, Ethan Davitt, Tristen Derifield, Kaleigh Duncan, Taylor Golden, Cuyler Greenhill, Victoria Guryanov, Emma Hensel, Justin Jackman, Braden Jeter, Danica Jordan, Masakazu Kishi, Detrick Portman, Ethan Robinette, Nina Russell, Ashley Sims, Izaiah Snow, Mason Sowards, Wyatt Spangler, Kaylee Stephens, Jonah Thoman, Addison Thomas, Rashard Turner Jr. and Anson Vandine.